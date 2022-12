Sociale: Banco alimentare, con caro vita +5 per cento richieste e -8 per cento eccedenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La buona notizia, tuttavia, è che negli ultimi anni si è assistito a un incremento del numero di volontari, sopratutto giovani: “Nei primi mesi di pandemia, il lockdown ha bloccato tutti gli over 65. Questo ha mobilitato un certo numero di giovani a occuparsi e a rendersi disponibili. Molti hanno poi continuato a dare la propria disponibilità. C’è stato un incremento di volontari. Attualmente il Banco alimentare i volontari stabili, ovvero che si dedicano continuativamente, sono circa 1.900 in tutta Italia. A cui si aggiungono quelli occasionali o saltuari”. Un impegno che ha coinvolto 140 mila persone nella giornata nazionale della Colletta alimentare. Un’iniziativa che nel 2021 ha consentito di raccogliere settemila tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti. Quest’anno, complice il mal tempo nel sud del Paese, si è registrata una lieve flessione del donato, pari a circa al 4 per cento in meno rispetto allo scorso anno. (Rer)