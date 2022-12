Legge bilancio: Conte, temo che scelte governo possano causare disordini e tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Temo che possano esserci disordini e tensioni nelle piazze per la manovra del Governo. Per questo noi saremo in piazza per canalizzare politicamente la disperazione della gente". Così il leader del M5S ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento nel quartiere napoletano di Scampia dove oggi è partito il suo tour a difesa del reddito di cittadinanza. "Daremo rappresentanza politica - ha sottolineato - alla rabbia della gente per evitare che le difficoltà economiche portino alla disperazione e a gesti inconsulti. Per questo diamo ascolto alle persone e per raccogliere le loro voci iniziamo oggi questo viaggio che si concluderà con una manifestazione a Roma". (Ren)