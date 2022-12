Ischia: nuovo smottamento questa mattina, ostruita la strada che porta alla spiaggia di Maronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 10 è franato un costone che ha ostruito la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano d'Ischia. Lo smottamento ha interessato diversi metri cubi di terriccio e massi: le autorità hanno pertanto sospeso in via precauzionale il transito lungo la strada e sono in corso le verifiche sulla staticità dell'intero costone su cui non insistono abitazioni. Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente. (Ren)