Sicurezza: Cangiano (FdI), a Castelvolturno bene l'operazione 'Alto Impatto'. Lo Stato c'è e si vede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione interforze 'Alto Impatto' che sta interessando da settimane il Litorale Domizio, ha consentito di riaffermare fortemente la presenza dello Stato a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle comunità interessate". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia. "All'indomani del brutale omicidio di Luigi Izzo, avevamo fortemente chiesto un intervento deciso che non lasciasse passare impunita una morte così assurda. E l'operazione messa in atto dal Questore di Caserta, Antonio Messineo, va nella direzione giusta per restituire dignità e vivibilità a territori fin troppo mortificati. Al Questore va il mio ringraziamento per la tempestività degli interventi. Ed un ringraziamento va al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che pur essendosi insediato da poco tempo, ha subito compreso la necessità e l'urgenza di riaffermare fortemente la presenza continua dello Stato e delle Istituzioni, affinché i cittadini di Castelvolturno e del Litorale Domizio non si sentano più soli e abbandonati", ha concluso Cangiano. (Ren)