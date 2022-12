Sociale: Banco alimentare, con caro vita +5 per cento richieste e -8 per cento eccedenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro effetto del caro vita, rilevato dal Banco alimentare, è il crollo del 30 per cento delle donazioni economiche da aziende e privati che si scontra con un aumento del 45 per cento dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica. Inoltre, c’è stata una variazione dei recuperi delle eccedenze alimentari. Secondo il presidente Bruno “è stata registrata una riduzione media a livello nazionale di circa l’otto per cento, fra industria e grande distribuzione. Il motivo è che gli aumenti repentini dei prezzi delle materie prime non potevano essere scaricati tutti sul consumatore. Questo – spiega Bruno - vuol dire per le aziende accollarsi una quota di costi, e quindi si produce lo stretto indispensabile, cercando di ottimizzare. Da questo comportamento, forzatamente virtuoso, anche a rischio di perdere qualche occasione di mercato, c’è stata una riduzione delle eccedenze da recuperare”. Tra i beni più richiesti, il presidente nota anche un aumento dei prodotti “di cibo per persone con intolleranze o con allergie. Questo è sicuramente un fenomeno che è cresciuto, così come è cresciuto nella società, motivo per cui c’è un’attenzione maggiore a questo tipo di esigenze”. (segue) (Rer)