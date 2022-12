Covid: i dati relativi alla pandemia al 1 dicembre in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito dati relativi alla situazione Covid alla data del 1 dicembre 2022 diffusi da Regione Lombardia. Ricoverati in terapia intensiva 26; Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva) 1.451; Decessi dall'inizio della pandemia 43.851. Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 1 dicembre, e quella precedente, mercoledì 30 novembre: Milano 2.208 di cui 842 a Milano città, Brescia 897, Monza e Brianza 646, Bergamo 559, Varese 504, Pavia 420, Como 397, Mantova 370, Cremona 303, Lodi 188, Lecco 192, Sondrio 36.(Rem)