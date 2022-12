Regioni: Fedriga, raggiunto accordo su riparto Fondo sanitario nazionale 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ prevista, inoltre, l’introduzione omogenea dal 2023 di nuovi criteri per cercare di garantire il massimo equilibrio nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza", prosegue il presidente della Conferenza. "Quest’accordo è un buon viatico per 'L’Italia delle Regioni', l’evento del 5 e 6 dicembre in Lombardia, alla presenza del governo e del Presidente della Repubblica, per rafforzare il regionalismo e creare nuove prospettive nel solco delle azioni concrete, come ben rappresentato dalla sigla di questo accordo sul Fondo Sanitario Nazionale”, conclude. (Com)