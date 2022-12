Trasporti: Ferrante, linea circumvesuviana inefficiente e pericolosa, serve soluzione rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho avuto il piacere di incontrare il sindaco e l’amministrazione comunale di Sorrento. È stata l’occasione per discutere approfonditamente delle problematiche che attanagliano la penisola sorrentina, tra cui quella ormai spinosissima ed atavica relativa alla linea ferroviaria della circumvesuviana". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Nonostante gli ingenti finanziamenti erogati negli ultimi anni in favore della regione Campania a valere su detta linea e nonostante un’operazione di risanamento finanziario di Eav resa possibile sempre grazie a fondi statali, la penisola sorrentina, fiore all’occhiello del nostro paese e tra le attrazioni turistiche più apprezzate nel mondo, continua a subire ingenti danni di immagine ed economici a causa di un sistema di trasporto inefficiente oltre che altamente pericoloso, come testimoniano episodi di cronaca anche recenti", prosegue. (segue) (Rin)