Trasporti: Ferrante, linea circumvesuviana inefficiente e pericolosa, serve soluzione rapida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si trova - sottolinea Ferrante - dinanzi ad una manutenzione praticamente assente unita a gravi disservizi tra costanti ritardi, corse dimezzate, deragliamenti e scoperchiamenti, stazioni fantasma, lavori di ampliamento progettati, finanziati e fermi da trent’anni, flotta fatiscente, assenza di moderni sistemi di sicurezza e segnalamento; la misura è oramai oltremodo colma per la cittadinanza sorrentina". A seguito di "diverse interlocuzioni istituzionali e di un’attività istruttoria avviata sin dal mio insediamento al Mit, ho già attivato tutte le strutture ministeriali competenti al fine di verificare giuridicamente ogni possibile passo da compiere, nessuno escluso, per porre fine ad un disastro da troppo tempo annunciato", aggiunge ancora. "Il tempo delle promesse è finito: cittadini, imprenditori, istituzioni locali, turisti meritano non solo risposte, ma soluzioni rapide ed efficaci per il bene di una realtà territoriale tanto magnifica quanto incredibilmente abbandonata". (Rin)