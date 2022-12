Ischia: Mattarella, Vigili fuoco solido presidio, attuano solidarietà Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "In occasione della festa della patrona, Santa Barbara, desidero rivolgere un grato pensiero a tutti i Vigili del fuoco, interpretando i sentimenti di stima e di riconoscenza dell’intera collettività. Nei delicati scenari emergenziali e negli interventi di soccorso pubblico le donne e gli uomini del Corpo rappresentano da sempre un solido presidio a tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni, dando concreta attuazione ai principi di solidarietà che ispirano la Carta costituzionale, come evidenzia anche l’impegno in occasione dei recenti eventi calamitosi ad Ischia". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile, prefetto Laura Lega. "Lo spirito di servizio che connota la vocazione del Corpo Nazionale, costituendone un tratto distintivo, è stato testimoniato anche dal significativo apporto offerto dal Corpo durante il periodo pandemico, per il quale è stata conferita alla Bandiera la medaglia d’oro al valor civile. Le doti di umanità e abnegazione dei Vigili del fuoco, permanenti e volontari, nonché l’accurata professionalità, costituiscono un patrimonio a vantaggio del Paese. Ne costituisce preziosa conferma l’attività delle componenti specialistiche, tra cui quella dei nuclei di sommozzatori, di cui quest’anno si celebra il settantesimo anniversario dall’istituzione. L’azione del Corpo, oltre che nell’emergenza, si caratterizza positivamente anche con la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela del patrimonio storico-artistico e per il concorso nel contrasto agli incendi boschivi, insieme alle altre componenti del sistema di Protezione civile. Nel ricordare in questa circostanza quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, indirizzo - conclude il capo dello Stato - un saluto cordiale a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale, ai gruppi di volontari, ai loro familiari, con gli auguri di buona festa". (Rin)