Ischia: Piantedosi, da Vigili fuoco perizia tecnica e umanità, valorizzerà Corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della celebrazione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, "desidero esprimere a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale il mio più sincero e sentito ringraziamento per l’opera prestata ogni giorno al servizio del Paese e a tutela della nostra incolumità. Sono convinto che questo ringraziamento sia idealmente condiviso da ogni cittadino, per il senso di vicinanza, di autentica prossimità, che i Vigili del fuoco sanno trasmettere in ogni loro azione, spesso legata a momenti difficili per i singoli e per la collettività". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Quella del Corpo, come dimostrato dagli attestati di stima e affetto di cui gode, è una storia di eccellenza, di tradizioni gloriose che hanno accompagnato sin dal momento della sua Istituzione la vita di questo Paese. Il soccorso tecnico urgente, il soccorso pubblico nelle calamità di qualsivoglia portata, la difesa civile e la prevenzione incendi: la quotidianità di ciascuna di queste espressioni, ordinaria o straordinaria che sia, vive sotto la tutela dei Vigili del fuoco", rimarca il ministro. (segue) (Rin)