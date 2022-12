Ischia: De Luca, per le demolizioni degli edifici abusivi servono soldi e non ce ne sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo non so quante centinaia di migliaia di alloggi abusivi in Italia: qualcuno è in grado di demolirli? Nessuno. Perché i sindaci non hanno demolito? Per fare la demolizione di una palazzina ci vogliono da 200mila a 1 milione di euro, non sai neanche dove diavolo portare il materiale di risulta, ma soprattutto devi trovare i soldi, perché anche se fai l'ingiunzione al privato a demolire quello non demolisce. Quando hai centinaia di immobili devi trovare decine di milioni di euro, soldi che non ci sono". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì, parlando della frana di Ischia. "Poi la famiglia abusiva - ha proseguito De Luca - il più delle volte ha bambini o persone anziane, quindi c'è il problema sociale di dove si mandano le famiglie. Poi ci sono i ricorsi al Tar e di fronte ai problemi sociali il più delle volte il Tar concede la sospensiva. Questa è l'Italia reale. Non si farà niente". (Ren)