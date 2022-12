Napoli: al via il percorso di progettazione partecipata per due Beni Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'incarico è stato conferito a una cooperativa di lavoro, i cui soci e socie sono a maggioranza under 35, con sede legale a Bari, che si impegna da tempo a interpretare le professionalità della partecipazione con attenzione alla produzione di immaginazione sociale, culturale e tecnologica fondandosi su principi come la co-progettazione, l'opera aperta, il learning by doing e la condivisione. Un soggetto terzo che si impegna a promuovere processi aperti e trasparenti, mettendo a disposizione le proprie competenze per contribuire al dialogo tra comunità ampie, eterogenee e complesse, ma anche al potenziamento del diritto d'uso civico e collettivo mediante l'introduzione di temi e strumenti nuovi di autoanalisi, design, outreach e gestione economica. Il metodo scelto per la co-progettazione di linee guida per la rifunzionalizzazione degli spazi parte da: una mappatura dei bisogni soddisfatti e non ancora incontrati dai beni comuni; l'analisi degli spazi; la lettura critica dei modelli di governance; la verifica dell'accessibilità; lo studio delle pratiche di sostenibilità, per poi proporre strumenti per la valutazione della redditività civica e per il completamento del recupero del bene. Un importante e innovativo punto del progetto è il tipo di messa a frutto del patrimonio comunale, che punta a valorizzare esperienze capaci di essere sostenibili, secondo un'ampia ottica che tiene conto degli impatti sulle comunità che abitano i beni e sui territori circostanti. A esempio, una dimensione di valutazione è l'effetto che le attività del bene comune hanno sul rilancio dell'economia di prossimità, sulla generazione di redditività civica e innovazione sociale, sulla restituzione all'uso pubblico delle risorse investite nel tempo dalle casse comunali, sul risparmio di fondi pubblici, in un'ottica di economia civile. In questo quadro tutte le realtà coinvolte si impegnano a far partecipare più soggettività possibili, singole o collettive, formali o informali, nella consapevolezza che tanto resta da fare per ricostruire relazioni e legami sociali, fiducia nelle istituzioni, luoghi di ricostituzione di una società frammentata, attraverso la partecipazione civica e politica, la cooperazione, l'ascolto e la solidarietà sociale. (Ren)