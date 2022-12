Cultura: da domani a Napoli presso il museo di Intesa Sanpaolo la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 3 dicembre 2022 al 19 marzo 2023 nel proprio museo napoletano delle Gallerie d'Italia in via Toledo a Napoli, la mostra "Artemisia Gentileschi a Napoli", dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice: un capitolo fondamentale nell'arte e nella vicenda biografica di Artemisia. La mostra, realizzata con il patrocinio del comune di Napoli, in special collaboration con la National Gallery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Archivio di Stato di Napoli e l’Università degli Studi “L’Orientale”, presenta un’accurata selezione di circa cinquanta opere provenienti da raccolte pubbliche e private, italiane ed internazionali che rendono la mostra un’occasione di aggiornamento degli studi scientifici sull’argomento. Giovanni Bazoli, presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, ha affermato: “È motivo di soddisfazione per Intesa Sanpaolo presentare nelle nuove Gallerie d’Italia la mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi, illustre pittrice del Seicento italiano che fu attiva a Napoli tra il1630 e il 1654. L’iniziativa, che si avvale di importanti prestiti dall’Italia e dal mondo, è stata realizzata grazie alla partnership con la National Gallery di Londra e si inserisce in un ampio progetto di studi ed esposizioni, condiviso con il prestigioso museo britannico sulla grande artista. Con questa iniziativa la nostra banca conferma il forte legame con Napoli e l’impegno a valorizzarel’identità culturale della città in una prospettiva europea e internazionale.” (segue) (Ren)