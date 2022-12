Lavoro: Conte, dobbiamo dire basta alla precarietà selvaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante i miei governi abbiamo stabilizzato, grazie a Inps Servizi, oltre 3 mila lavoratori precari che operavano nei call center, in tutta Italia. Una operazione che non è costata un euro di più alle casse dello Stato. È stato emozionante oggi incontrare, a Napoli, alcuni di loro e conoscere le loro storie. Dobbiamo dire basta alla precarietà selvaggia e alla corsa alle esternalizzazioni, continuiamo a batterci giorno dopo giorno per ridare dignità al lavoro". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)