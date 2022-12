Legge Bilancio: De Luca, su scuole pensioni e sanità scelte intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio varata dal governo presenta tre questioni critiche in particolare: scuola, pensioni e sanità. E' questa l'opinione espressa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì. "Si prevede - ha spiegato - la chiusura di 700 scuole, una decisione intollerabile che non c'entra con il calo della popolazione che pure c'è. Mentre per gli ospedali tu puoi chiudere i punti nascita che fanno meno di 500 parti l'anno, le scuole non vanno mai chiuse". "E' intollerabile - ha aggiunto - che al di sopra dei 1600 euro i pensionati non debbano recuperare il costo della vita e avere una adeguamento legato all'inflazione". Quanto alla sanità, "sono stati stanziati - ha ricordato De Luca - 2 miliardi di euro in più che sono assolutamente insufficienti". (Ren)