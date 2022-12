Giustizia: de Magistris (Up), tra Renzi e Nordio siparietto inguardabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Senatore Renzi, già presidente del consiglio dei ministri, fa un'interrogazione parlamentare avente ad oggetto un procedimento penale che riguarda lui e la sua famiglia. Gli risponde in Senato il ministro della Giustizia Nordio annunciando un'inchiesta amministrativa sui magistrati, rendendo ampiamente soddisfatto Renzi". Così Luigi de Magistris, leader di Unione popolare "Per coincidenza Nordio è anche autore della prefazione dell'ultimo libro di Renzi che, con una frase riportata in copertina, viene dal ministro definito come testo esemplare che andrebbe studiato nella scuola superiore della magistratura. Che penseranno mai i tanti cittadini vittime di ingiustizie che non possono però contare su rapporti privilegiati tra parlamentari imputati e ministri?", ha aggiunto l'ex sindaco di Napoli. "Come non ricordare quando l'allora Pm Nordio avallava e sollecitava inchieste ed ispezioni amministrative verso magistrati sgraditi al potere? Il Senatore Renzi ha ovviamente tutto il diritto di difendersi e denunciare eventuali abusi e violazioni di legge che ritiene di aver subito, ma questo siparietto tra due persone che rivestono incarichi istituzionali di primo piano è un'immagine davvero inguardabile", ha concluso de Magistris. (Ren)