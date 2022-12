Sociale: Banco alimentare, con caro vita +5 per cento richieste e -8 per cento eccedenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come certificato dall'Istat "una famiglia di quattro persone che vive con 1.709 euro è a rischio povertà - sottolinea -. Basta che raddoppino le bollette, che aumenti la rata condominiale del riscaldamento, che aumenti la rata del mutuo, come è successo, e le difficoltà aumentano. La prima cosa su cui si cerca di risparmiare è il cibo. C’è stato, infatti, un aumento di vendite nei discount, e quindi un abbassamento della qualità. E poi – osserva il presidente del Banco alimentare - in tanti si rivolgono a enti caritativi dicendo che o pagano le bollette o fanno la spesa. E questo fenomeno è cresciuto. Quindi non si tratta dei clochard che vivono per strada, ma della famiglia della porta accanto”. (segue) (Rer)