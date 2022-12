Reddito cittadinanza: Conte, la povertà non è una colpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Mi metto nei panni dei percettori del reddito di cittadinanza: la povertà non è una colpa. Tutti possono trovarsi in difficoltà. Campagna vergognosa da chi addirittura li accusa di volere il metadone di Stato come fossero dei tossicodipendenti". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, in visita a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio presso l'associazione "Figli in famiglia". (Ren)