Legge Bilancio: Province, servono misure per mettere in sicurezza i bilanci (2)

- Menesini ha quindi illustrato le proposte prioritarie delle Province, a partire dall'anticipazione al triennio 2023/25 dell'assegnazione di 438 milioni, quota di risorse già prevista a favore delle Province dalla legge di bilancio 2021 per il periodo 2023-2031, in modo da ridurre, anche se solo parzialmente, lo squilibrio sui fabbisogni standard. Le Province chiedono poi di garantire il ristoro delle minori entrate tributarie per gli anni 2023/2024, per assicurare le stesse risorse tributarie di parte corrente del 2021con un fondo di 200 milioni. "Se davvero, come è chiaro dalle intenzioni di governo e maggioranza parlamentare, si intende restituire alle Province un ruolo centrale - ha aggiunto Menesini - in questa Legge di Bilancio servono gli strumenti per assicurare stabilità finanziaria e una organizzazione efficiente. Per questo chiediamo anche di prevedere un piano di assunzioni straordinario da destinare al rafforzamento delle strutture tecniche progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale. "Queste proposte - ha concluso Menesini - servono a proiettare le Province verso un nuovo modello istituzionale che inizia a consolidarsi finanziariamente e organizzativamente. Se il Parlamento saprà tradurle in norme legislative si avvierà concretamente la nuova fase di costruzione della “nuova” Provincia". (Rin)