napoli: marted' a Palazzo Caracciolo convention della Compagnia delle Opere

- La Compagnia delle Opere Campania ha organizzato il 6 dicembre alle ore 17 una convention a Napoli, presso Palazzo Caracciolo, per un confronto tra imprese e istituzioni sul "fare impresa" e sul valore dell'impresa, alla luce degli attuali scenari di mercato. La Compagnia delle Opere è un'associazione presente in Italia con circa 40 sedi e 16 sedi estere, che ha lo scopo di sostenere imprese, enti senza scopo di lucro e liberi professionisti, impegnati nel creare network operosi e sviluppare nuove opportunità di business. La filosofia della Cdo è affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro tempo. Capitale umano, tecnologie digitali, sostenibilità e startup sono i trend del 2023 per la crescita delle aziende ma fondamentale è la costruzione di una rete tra imprese, professionisti, manager e enti sociali. E il fare rete mettendo l'uomo al centro è la mission principale della Compagnia delle Opere, per la buona riuscita del fare impresa. Alla convention parteciperanno: prof. Gaetano Manfredi - sindaco di Napoli, S. Ecc. Mons. Francesco Beneduce - Vescovo Ausiliare di Napoli, On. Francesco Picarone - presidente Commissione Bilancio Regione Campania, cav. Giuseppe Maiello - fondatore Gruppo Gargiulo e Maiello Ideabellezza, dott. Placido De Martino - Ceo Ecobrake, ing. Francesco Castagna - imprenditore e docente Ingegneria Economica Gestionale, dott.ssa Giuseppina Volpicelli - Hdi Insurance Italia (Ren)