Sud: Carfagna (Azione), prorogare misure imprese Mezzogiorno, presenteremo emendamento

- "A quanto pare il governo si è accorto di aver trascurato il Sud nella legge di Bilancio. Ora il ministro Giorgetti dice che stanno lavorando alla proroga del credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e del credito d'imposta per le Zes: meglio tardi che mai, ma non averli inseriti nel testo della manovra approvato dal Consiglio dei ministri dimostra quanto il Mezzogiorno sia ritenuto residuale dal governo". Lo dichiara Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione, che aggiunge: "Con il governo Draghi abbiamo raddoppiato il credito d'imposta nelle aree Zes portandolo da 50 a 100 milioni di euro per ogni investimento. Un intervento sulla convenienza fiscale che ha permesso di attrarre imprese e di favorire gli investimenti. Per essere certi che due misure così importanti per lo sviluppo e la crescita del Sud siamo prorogate - conclude Carfagna - presenteremo un emendamento su cui ci aspettiamo ovviamente la più ampia convergenza".(Rin)