Giornalisti: Lucarelli (Odg Campania), applicate regole elettorali fissate in tutta Italia. Continuiamo lavoro

- "Alle elezioni di un anno fa in Campania - come in tutta Italia - sono state applicate le regole fissate dal ministero della Giustizia, nostro organo di controllo. Piena fiducia nella giustizia, siamo al primo grado in un paese che prevede tre livelli di giudizio. Peraltro a noi non è stato notificato alcun atto, in quanto la delibera annullata dal giudice è firmata dal Consiglio nazionale che all'unanimità ha bocciato il ricorso finanziato dal sindacato campano. Continuiamo pertanto a garantire tutti i servizi ai colleghi, a partire dalla formazione gratuita che prosegue senza sosta nelle cinque province". Così il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, in merito alla sentenza del tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di giornalisti che chiedono l'invalidazione dei risultati della consultazione elettorale ordinistica tenutasi oltre un anno fa. (Ren)