Regioni: Fedriga, raggiunto accordo su riparto Fondo sanitario nazionale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni ha trovato oggi l’accordo all’unanimità sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Anche questa volta la Conferenza delle Regioni ha dimostrato grande senso di responsabilità con la capacità di affrontare e risolvere le criticità in modo unitario attraverso una forte collaborazione istituzionale”, dichiara. “Pur in un contesto difficile dovuto al caro energia, che pesa sempre più sui bilanci delle aziende sanitarie regionali e i mancati ripiani dei maggiori costi della pandemia, abbiamo riaffermato l’unità istituzionale con azioni concrete di concertazione". L’accordo raggiunto - spiega Fedriga - riguarda la ripartizione della quota indistinta e della premialità per un totale di 117.921.046.120 miliardi su una dotazione complessiva del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2022 pari a circa 126 miliardi. (segue) (Com)