© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà avviato nei prossimi giorni un programma di monitoraggio del rischio idrogeologico per l'individuazione del pericolo residuo e per fare in modo che si possano eliminare situazioni di pericolo". Lo ha annunciato Giovanni Legnini, commissario per l'alluvione a Ischia. "Nell'operazione sarà coinvolto il centro di eccellenza dell'Università di Firenze", ha aggiunto. (Ren)