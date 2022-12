Ischia: Conte, con Proteggi Italia stanziammo 11 miliardi ma dissesto idrogeologico non si risolve con bacchetta magica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema del dissesto idrogeologico non riguarda solo Ischia, riguarda tutta l'Italia. Per questo con il decreto Proteggi Italia stanziammo oltre 11 miliardi per consentire a tutti i presidenti di Regione, facendo loro soggetti attuatori, di varare dei piani di intervento per contrastare il dissesto idrogeologico". Lo ha affermato Giuseppe Conte, leader del M5S, rispondendo ai cronisti a margine del presidio dei lavoratori Inps organizzato a Napoli dalla Cgil-Slc. "Però diciamola tutta cittadini - ha proseguito l'ex premier - al di là dei talk show di questi giorni, il dissesto idrogeologico non è un problema che si risolve con la bacchetta magica". (Ren)