Metro: Casoria inserita nel progetto della linea 10 - foto

- Il comune di Casoria è entrato ufficialmente nella metropolitana dell'area Nord di Napoli, siglando ieri il protocollo di intesa tra Regione, Città Metropolitana ed Eav. Casoria è stata, infatti, inserita nel progetto del primo collegamento della linea 10 quello che unirà il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola attraverso 12 chilometri: con questo mezzo si potrà raggiungere pure l'aeroporto di Capodichino. Delle tredici stazioni previste ben tre riguarderanno il Comune di Casoria: le fermate saranno, infatti, Cavour, Foria, Carlo III, Ottocalli, Leonardo Bianchi, Di Vittorio, Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria Centro, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi, Afragola Centro, Afragola AV. Sono posizionate a circa 800 metri l'una dall'altra e hanno intersezioni con Alta Velocità, Rete Ferroviaria e due linee della metro cittadina di Napoli. Il progetto complessivo, compreso il secondo lotto, prevede 6 miliardi di euro di investimenti, come reso noto nel corso conferenza stampa tenutasi alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca, del sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, del sindaco di Casoria Raffaele Bene, del sindaco di Afragola, Antonio Pannone e del sindaco di Casavatore, Luigi Maglione. "Con la sottoscrizione del protocollo in Regione posso finalmente affermare che la metropolitana a Casoria è realtà" ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene. "Si tratta - ha aggiunto - di un'opera strategica che cambierà completamente il volto dei nostri territori e che è stata già recepita nella nostra programmazione urbanistica. La metropolitana segnerà il definitivo cambio di passo verso una vera mobilità sostenibile. Per la nostra comunità è un giorno storico".(Ren)