Campania: Patriarca (Fi), bene cancellazione Cig Leonardo

- "La cancellazione della cassa integrazione per l'anno 2023 per gli stabilimenti napoletani di Leonardo è un'ottima notizia per tutti i lavoratori e per l'intero territorio campano che ritrova, a pieno regime, la operatività di due centri di produzione di eccellenza". A dirlo è stata la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca. "La continuità produttiva che Leonardo ha assicurato, in un accordo coi sindacati, ai siti di Pomigliano, dove sono impiegati 3mila lavoratori, e di Nola, dove invece ce ne sono altri 1000, assume un valore che va al di là del pure rilevante aspetto economico ed occupazionale. Significa che, dopo le criticità dovute al Covid, riprende quel clima di fiducia necessario per intensificare gli investimenti, che pure sono previsti, e per proseguire nella creazione di un circuito virtuoso tra azienda e comunità locali", ha concluso. (Ren)