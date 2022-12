Lavoro: Conte, stabilizzazione dipendenti Inps è modello virtuoso da replicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono a Napoli per ascoltare i lavoratori dell'Inps che sono stati stabilizzati grazie a un modello virtuoso che spero si possa replicare anche in altre occasioni". Così Giuseppe Conte, leader del M5S, oggi a Napoli al presidio dei lavoratori Inps organizzato dalla Cgil-Slc. "Si tratta di lavoratori - ha spiegato - che lavoravano in società private, nei call center, e rispondevano a tutte le chiamate per l'inps. Abbiamo fatto i calcoli e abbiamo visto che conveniva assumerli, internalizzando il servizio. Saranno 3.100 in tutta Italia: diventeranno dipendenti dell'Inps con le tutele di stabilità, la possibilità di lavorare nelle sedi dell'Inps (il che determinerà un risparmio sulle sedi private), e con la possibilità inoltre di una riqualificazione continua". Un'operazione di successo", ha concluso l'ex premier. (Ren)