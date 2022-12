Napoli: al via il percorso di progettazione partecipata per due Beni Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un decennio di sperimentazioni sul modello dei beni comuni urbani emergenti ad uso civico e collettivo, si apre una nuova fase con il Contratto istituzionale di sviluppo "Napoli - Centro storico", il finanziamento di circa 90 milioni sottoscritto dagli enti locali, dai Ministeri interessati e dall'Agenzia nazionale Invitalia. Ne ha dato notizia l'ufficio stampa del comune di Napoli. L'arrivo di questi finanziamenti sarà l'occasione per continuare e ravvivare un processo di innovazione sociale, caratterizzato da una gestione partecipata delle risorse, da una governance condivisa e dalla co-progettazione degli interventi che saranno realizzati nei due beni comuni napoletani. Il percorso, che parte dalle "Dichiarazioni d'uso civico e collettivo", riconosciute quali forma di regolamentazione pubblica per l'effettivo esercizio del "diritto d'uso civico e collettivo", ha l'obiettivo di garantire ulteriormente l'accessibilità, la fruibilità e l'inclusività dei due beni comuni e di favorire forme di governo per accrescere la capacità di auto-normazione delle comunità emergenti e "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". In particolare, si tratta di due tra i sette edifici indicati dalle Delibere di Giunta Comunale nn. 446/2016 e 258/2022 come spazi urbani di rilevanza civica riconosciuti dalla comunità locale e dall'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, quali "beni comuni ad uso civico e collettivo urbano": Ex Opg - Je so pazzo, nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario, già monastero di Sant'Eframo Nuovo, e Scugnizzo Liberato, tra le mura dell'ex carcere minorile G. Filangieri, già Convento delle Cappuccinelle. Con questo investimento, la città beneficia di un avanzamento sostanziale del processo di restituzione integrale di questi immobili, a lungo negati dall'abbandono e dall'incuria, ai suoi abitanti, proseguendo e sperimentando un percorso virtuoso di decisionalità allargata, di carattere innovativo dal punto di vista istituzionale, democratico e dell'inclusione sociale. (segue) (Ren)