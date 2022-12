Napoli: al via il percorso di progettazione partecipata per due Beni Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i percorsi in capo ai due beni, che esprimono la ricchezza e diversità delle comunità che li abitano, attraverso la loro capacità di autodeterminazione e auto-normazione, attualizzando la destinazione del patrimonio comunale agli obiettivi di uguaglianza sostanziale e sviluppo della persona. L'obiettivo è, infatti, valorizzare il bene architettonico nella sua duplice funzione di patrimonio monumentale e "contenitore di relazioni sociali e culturali", da preservare e tramandare alle generazioni future, attraverso una concezione ecologica della valorizzazione che dialoga con la comunità e con la storia dei luoghi; un cammino che le comunità attraversano facendone una fondamentale tappa del percorso di creazione giuridica e politica, consolidando e rilanciando il legame con la città attraverso un processo di autoanalisi finalizzato al miglioramento e all'espansione dei meccanismi di esercizio del diritto d'uso civico e collettivo nei termini già esistenti, contenuti nelle rispettive Dichiarazioni d'Uso, nell'ottica di una gestione partecipativa delle risorse pubbliche. In piena coerenza con questo contesto e con lo storico degli immobili, l'amministrazione comunale di Napoli ha intrapreso un processo partecipativo, coordinato da La Scuola Open Source, che coinvolgerà le comunità dei beni comuni intese in senso allargato, comprensivo di persone, associazioni e altre organizzazioni del territorio, che si articolerà in una serie di appuntamenti pubblici. (segue) (Ren)