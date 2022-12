Ischia: De Luca, dopo la valanga di fango quella della demagogia e delle chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il più grande chiacchierificio del mondo. Come sempre capita quando c'è una frana, nel nostro Paese la tragedia si raddoppia, dopo la valanga di fango c'è quella della demagogia e delle chiacchiere al vento". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando della tragedia che ha colpito Ischia il 26 novembre scorso, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Se andate e vedere i servizi tv sul dopo terremoto del 2017 a Ischia o sulle alluvioni, come nelle Marche, troverete quasi le stesse frasi - ha sottolineato - Ormai questa dei disastri ambientali è diventata una sorta di liturgia, un rito codificato, la ricerca dello scandalo, l'intervista agli angeli del fango, chi non ha fatto cosa, i soldi non spesi. E' una liturgia insopportabile e non c'è nessuno sforzo a tentare di far capire quali sono le ragioni dei disastro, le cause dei ritardi, i problemi veri". (Ren)