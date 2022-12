Pd: Sarracino, costituente per sciogliere tre nodi: identità, classe dirigente, rapporto con il potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante tutto voglio guardare con ottimismo la strada scelta per rifondare il partito democratico. Fondamentale è far bene il percorso costituente che sappia sciogliere i tre nodi che, da troppi anni, ci portiamo dietro. Il primo nodo è la nostra identità: chi rappresentiamo, da che parte stiamo, quali battaglie combattere e dalla parte di chi. Lotta alle disuguaglianze, tutela del lavoro, lotta al fianco di chi un lavoro non lo trova. Il secondo è il tema della nostra classe dirigente spesso in alcuni territori non abbiamo brillato. E allora è il momento di un patto generazionale fondato su una parola: credibilità. Terzo e ultimo nodo da sciogliere è il rapporto con il potere che non è e non può essere il nostro fine ultimo ma la leva per cambiare e trasformare la società accorciando ormai insopportabili disuguaglianze. Il voto politico ci ha detto che abbiamo perso laddove le persone vivono maggiormente in difficoltà. Ecco prima la fase costituente scioglie questi nodi, poi il confronto sui candidati. E' un modo per evitare una semplice gazebata". Lo ha detto l'onorevole Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio del Pd. (Ren)