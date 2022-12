Napoli: comune, domani convegno sul verde pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 2 dicembre dalle ore 14:00 alle 18:00 in Napoli al Palazzo Gravina via Monteoliveto 3, Aula Gioffredo, il Convegno "Verde Pubblico: Pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano", patrocinato dal comune di Napoli, al quale parteciperanno il Vicesindaco e Assessore all'urbanistica Laura Lieto e l'assessore alla Salute e al Verde, prof. Vincenzo Santagada. L'evento, organizzato dal D.I.A.R.C. Università di Napoli Federico II in collaborazione con l'Ordine Architetti di Napoli e Provincia, l'Associazione Pubblici Giardini e l'Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, rappresenta l'occasione per affrontare alcune tematiche legate al verde urbano, dalla pianificazione alla progettazione, dalla gestione al confronto con la cittadinanza e per illustrare le strategie adottate da alcune amministrazioni di diverse città italiane per redigere il proprio piano del verde. (Ren)