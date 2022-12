Autonomia: Casillo (Pd), in questo modo aumenterebbe le diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema dell'autonomia differenziata così come ipotizzato dal Governo Meloni finirà solo per aumentare le disuguaglianze tra il nord e il sud del Paese. Oggi in consiglio regionale della Campania abbiamo ribadito con forza il nostro 'no' ad una generica legge quadro che lasci campo libero a intese tra Stato e singole Regioni. I cittadini del sud già scontano situazioni difficili e sicuramente peggiori rispetto ad altre zone d'Italia. Non vogliamo uno Stato assistenzialista, ma per competere dobbiamo essere dotati tutti degli stessi strumenti", è quanto ha dichiarato Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania. (Ren)