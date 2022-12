Imprese: Bolla (Ryanair), con i nostri numeri dimostriamo di saper fare low cost meglio degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia vogliamo continuare a crescere e lo stiamo già facendo. Infatti, nell’estate 2022 abbiamo aggiunto 25 aeromobili in più rispetto al pre-pandemia. Inoltre, siamo riusciti ad avere un market share del 40 per cento in Italia. Anche in Europa siamo i numeri 1 con 3 mila voli al giorno e 517 aeromobili. Stiamo dimostrando di saper fare low cost meglio degli altri. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il country manager di Ryanair Italia Mauro Bolla, in occasione del primo anniversario della base Ryanair nell'aeroporto di Caselle.(Rpi)