Autonomia: Bonavitacola, in legge di bilancio passi in avanti sui Lep. Così si può ragionare - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto che nel disegno di legge di bilancio il governo ha introdotto delle disposizione un po' farraginose o barocche, che però segnano un dato positivo: dare finalmente identità ai Livelli Essenziali di Prestazione, che è la premessa per ragionare su forme più spinte di autonomia su base regionale. Credo che su questa base si possano fare dei passi in avanti. Noi non ci sottraiamo e credo che il consiglio di oggi abbia registrato una sostanziale unità su questo punto". Così il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola a margine del consiglio regionale tenutosi oggi. (Ren)