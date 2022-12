Autonomia: Caldoro, federalismo e presidenzialismo devono procedere in parallelo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Il sistema dell'autonomia si rafforza se si rafforza lo Stato. Ogni sistema equilibrato dei paesi federali funziona cosi: in Germania c'è il federalismo e c'è il cancellierato forte, in America c'è il presidenzialismo e c'è uno stato fortemente federato con una grande autonomia degli Stati federati. Quindi bisogna far partire questi due percorsi in parallelo". Così il capo dell'opposizione l consiglio regionale della Campania, Stefano Caldoro, a margine del consiglio regionale tenutosi oggi. (Ren)