- Della platea di riferimento "meno del 30 per cento ha fatto la seconda dose booster" di vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. La campagna avviata dal ministero per sensibilizzare al vaccino anti Covid e antinfluenzale è "di responsabilità per ribadire l'impegno del governo sul fronte del Covid e dell'influenza", ha aggiunto.(Rin)