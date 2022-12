Cultura: teatro, si chiude domani con Pasolini e i ragazzi del carcere di Nisida la rassegna "Quartieri di vita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima edizione di "Quartieri di Vita" si concluderà con il convegno dedicato a Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della nascita. Alle 15.30 di domani 3 dicembre, nella Sala Alexandre Dumas dell'Institut Francais di Napoli, sarà il momento dedicato a "Manifesto Pasolini", iniziativa ispirata al suo "Manifesto per un nuovo teatro" del 1968. Un'occasione di incontro per immaginare nuove prospettive e progettualità future di sostegno al teatro sociale in Campania. In continuità con la vicenda artistica dell'intellettuale – tra i più grandi narratori delle periferie romane del secondo Novecento -il convegno metterà in relazione la poetica di Pasolini dedicata all'alterità dei luoghi e alle fragilità sociali con le finalità di "Quartieri di Vita. Life infected with Social Theatre!". Dopo i saluti istituzionali di Donatella Ferrante, consulente della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, di Lise Moutoumalaya, Console generale di Francia per il Sud Italia e direttrice dell'Istituto Francese di Napoli, e di Brunella Fusco, responsabile dei progetti di cooperazione culturale e internazionale della Fondazione Campania dei Festival, sarà proiettato in anteprima il video "PPP", prodotto e realizzato dalla stessa Fondazione. A seguire, dalle 15.50 alle 16.05 Daniela Savy dell'Università degli Studi di Napoli illustrerà il risultato della ricerca in corso di pubblicazione dal titolo "Quartieri di vita per un'Analisi di impatto. Un focus sui target group", assieme alle curatrici del lavoro, le dottoresse Federica Graziano e Rosanna Luongo. (segue) (Ren)