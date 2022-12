Cultura: teatro, si chiude domani con Pasolini e i ragazzi del carcere di Nisida la rassegna "Quartieri di vita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 16.15 alle 16.45 sarà il momento del panel "PPP: Projects, Practices and Possibilities for a new social theatre", animato dagli artisti internazionali Christian Costa, Andrea Jimenez Garcia, Alexandru Gorghe e Roman Wegmann. Successivamente, a cura del Teatro Nest-Napoli Est Teatro, Claudia Fico, Luigi D'Amore e Alessio Galati leggeranno alcuni testi tratti dall'opera "Poesia in forma di rosa", pubblicata da Garzanti nel 1964. "Alle volte è dentro di noi qualcosa (che tu sai bene, perché è la poesia) qualcosa di buio in cui si fa luminosa la vita: un pianto interno, una nostalgia gonfia di asciutte, pure lacrime". Dalle 17.15 alle 18.30 spazio al "Manifesto Pasolini" che dà il titolo all'intero evento. Ascanio Celestini, attore, regista e drammaturgo, il cui ultimo spettacolo è dedicato proprio al profetico intellettuale italiano, dialogherà con Giancarlo Alfano dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La chiusura sarà poi affidata a Ruggero Cappuccio, direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival, con un intervento dal titolo "Quartieri di vita.Life infected with social theatre! Cocreazione internazionale sul Teatro sociale". (Ren)