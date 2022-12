Ischia: proseguono le ricerche dell'ultimo disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante in provincia di Napoli e sulle isole le condizioni meteorologiche siano in peggioramento, proseguono le ricerche per individuare il corpo dell'ultimo disperso della frana di Casamicciola, quella della trentunenne Maria Teresa Arcamone. In particolare, gli sforzi sono concentrati nell'area di via Celario, dove negli ultimi giorni sono state individuate altre salme. In caso di allerta gialla o arancione nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, i residenti saranno trasferiti negli alberghi, come previsto dal piano annunciato ieri dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. (Ren)