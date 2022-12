Ischia: Legnini, in arrivo piano evacuazione zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in arrivo “un piano di allontanamento preventivo per ragioni di sicurezza dei cittadini che risiedono nella zona rossa di Casamicciola”. Lo ha detto Giovanni Legnini, commissario straordinario per la protezione civile a Ischia, durante una conferenza presso il centro operativo comunale di Casamicciola Terme. Si tratta di “un piano di allontanamento per ragioni di sicurezza nella zona rossa” che è composta “da due sub-aree, una più pericolosa interessata da eventuali smottamenti e un'altra con rischio indotto”, ha spiegato il commissario. (Rin)