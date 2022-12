Ischia: Cia, non più rinviabile piano di tutela del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Casamicciola, a Ischia, riporta il tema non più procrastinabile di un piano di tutela che salvaguardi territori e soprattutto vite umane. Tutta la vicinanza e la solidarietà di Cia-Agricoltori italiani per famiglie e aziende dell'isola campana colpite dalla terribile frana. Gli agricoltori sono pronti a fare la propria parte, questa tragedia dimostra ancora una volta l'urgenza di avviare un piano di manutenzione strutturale del territorio, che si sta mostrando sempre più fragile e indifeso di fronte ai cambiamenti climatici. "Continuiamo a pagare, con vittime e danni, la mancanza di programmazione che da decenni caratterizza il nostro Paese - spiega in una nota il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, che ha già espresso il suo cordoglio personale e quello dell'organizzazione -. I disastri provocati dal moltiplicarsi degli eventi estremi, con inondazioni, frane, allagamenti, dimostrano quanto sia diventato necessario agire, senza perdere altro tempo -continua Fini- visto che oggi il rischio idrogeologico, in Italia, coinvolge il 10% della superficie nazionale e riguarda 6.633 comuni. Vuol dire che quasi un cittadino su dieci si trova in aree esposte al pericolo". (segue) (Com)