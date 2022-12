Ischia: Alaia (Lega), bene stanziamento di 1 mln di euro da Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'ultima seduta del consiglio, la Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 1 milione di euro per la popolazione di Casamicciola. Decisione condivisa all'unanimità da maggioranza e opposizione. Ad intervenire sulla questione è stato il capogruppo della Lega Domenico Alaia: "Ci siamo soffermati su tutti gli aspetti di una vicenda così complessa che ha segnato la vita e il sentimento degli ischitani, di chi sta facendo i conti con quella che potremmo definire una catastrofe preannunciata. De Luca parla di delocalizzazione per noi della Lega vale il distinguo che una cosa è parlare di abusivismo di necessità e un'altra cosa è il condono nelle zone rosse, dove noi siamo assolutamente favorevoli all'abbattimento. Non possiamo più rischiare di perdere altre vite, ma soprattutto ci sono due fattori che non possiamo più ignorare: il cambiamento climatico che rende sempre più difficile, se non impossibile, prevenire gli effetti di catastrofi naturali e la manutenzione idrogeologica".(Ren)