- La riunione del Ccs (Centro coordinamenti soccorsi) prevista in Prefettura a Napoli è stata rinviata alle ore 18. La decisione è stata presa per non intralciare le operazioni che sono in corso sull'isola di Ischia in vista dell'allerta meteo che scatterà alle ore 16. (Ren)