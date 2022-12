© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una grande frana, questa volta in Basilicata, a Maratea, a cui va tutta la mia vicinanza. Per fortuna nessuna persona coinvolta, ma tanti i disagi. Il territorio continua a inviarci segnali. La messa in sicurezza deve essere una priorità. Non si può più aspettare". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)