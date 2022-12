Ischia: De Cristofaro (Avs), meno lacrime di coccodrillo ma fatti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo dire con orgoglio che non abbiamo mai partecipato al sacco del territorio ed alle sue conseguenze mortali. Abbiamo bisogno, subito, di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, di una legge per il clima e di una legge contro il consumo del suolo. Lo dico a tutte le forze politiche: meno lacrime di circostanza, di coccodrillo, ma fatti concreti. Non vogliamo più piangere morti". Lo ha affermato il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, e presidente del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)