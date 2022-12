Ischia: De Poli, è fallimento istituzioni quando risorse non vengono spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un fallimento dello Stato e delle sue istituzioni quando le risorse per mettere in sicurezza il territorio ci sono ma non vengono spese. Non vengono spese perché - a causa della burocrazia - prima di arrivare ai progetti esecutivi passa tanto tempo, troppo tempo. Semplificare le procedure non può essere uno slogan ma un impegno, una priorità". Lo ha detto il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia-Noi moderati-Maie, intervenendo in Senato durante l’informativa del ministro della Protezione civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, sulla tragedia di Ischia. De Poli ha lanciato un appello alle forze politiche in Parlamento: "Lasciamo fuori da quest’Aula qualsiasi strumentalizzazione di sorta - ha affermato -. Le vittime, le sofferenze, il dolore di Ischia non lo meritano. La lotta contro il dissesto idrogeologico è un’emergenza nazionale. Ce lo dicono i numeri. L’Italia è bravissima nell’emergenza. Lo è meno nella prevenzione. Serve una legislazione che permetta lavori rapidi ed efficaci sul modello del ponte Morandi". Il parlamentare ha, poi, evidenziato: "Il futuro passa sì attraverso la semplificazione ma anche e soprattutto attraverso il rafforzamento del coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo (sindaci, regione, governo). Solo così, unendo le forze, puntando sul valore della coesione istituzionale, riusciremo a centrare l’obiettivo della sicurezza idrogeologica dei territori". (Rin)