Ischia: Renzi, Conte per almeno qualche istante si vergogni

- "Rimettete l'unità di missione Casa Italia e noi voteremo a favore. Chi ha votato il condono, cortesemente, ci risparmi le ipocrisie e per almeno qualche istante si vergogni: lo dico soprattutto a Giuseppe Conte". Lo ha sottolineato il senatore di Azione-Italia viva e leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)